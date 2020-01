Incidente stradale intorno alle 16 di questo pomeriggio a Bitonto, nei pressi dell’istituto Maria Cristina di Savoia. Per cause in via di accertamento, un uomo che viaggiava a bordo di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo all’altezza di piazza Ferdinando II di Borbone.

Il veicolo si è schiantato contro un semaforo, nel terribile impatto il 41enne è deceduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un equipaggio del 118, ma per lui c’è stato purtroppo nulla da fare.