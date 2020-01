Incidente alle prime luci del giorno all’incrocio tra via Crisanzio e via Quintino Sella. Due auto, una Fiat 500L e un’Alfa 146, sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha causato l’apertura degli airbag. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, la viabilità è stata ripristinata dopo un paio d’ore.

