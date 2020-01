“Un luogo creato per far crescere serenamente i nostri figli, violato da qualche ladruncolo in cerca di chissà cosa”. È tanto lo sconforto dei volontari per quanto accaduto nella notte nella Casa di Pandora di Asfa Puglia in via Napoli nel quartiere Palese.

L’amara scoperta è stata fatta questa mattina dagli operai incaricati per i lavori di ristrutturazione del centro. “Una volta aperto il cancello – racconta Vittoria di Asfa Puglia – hanno trovato il locale messo a soqquadro. Non abbiamo nulla di valore all’interno, ma solo giocattoli e materiale per aiutare la crescita dei ragazzi affetti da autismo”.

Stando a una prima ricognizione del centro, i vandali dopo aver messo sotto sopra le stanze, hanno rubato una cassa portatile con microfono, una macchinetta per il caffè e alcuni cavi. “Non possiamo permetterci un impianto di videosorveglianza o di pagare una guardia che controlli il centro. Per questo motivo – conclude Vittoria – abbiamo paura che queste persone possano commettere un altro atto vandalico”.

“Colpire la nostra Casa – scrive Asfa Puglia – significa colpire noi genitori, colpire i nostri sogni, permettere allo sconforto di prendere il sopravvento. Siamo quotidianamente impegnati come volontari nel raccogliere fondi per far si che il nostro centro diventi un posto meraviglioso. Passerà anche questa”.

