“Invece di pensare alle ca**ate vedi cosa combinano i lavoratori dell’Amiu”. Sulla pagina Facebook di Antonio Decaro, questa mattina, è comparsa una fotografia con tanto di denuncia inquietante: rifiuti che sarebbero stati dati alle fiamme dagli stessi operatori dell’Amiu.

“Ma stiamo scherzando – scrive – qui e in via don Carlo Gnocchi, difronte alla scuola Comparto B, al San Paolo, ma mettete a lavorare persone normali o no? Dovremmo respirare quest’aria inquinata”.

“Hanno incendiato loro le buste?” chiede una cittadina, e l’autore/autrice rincara la dose: “Si, prese dal bidone scaricate a terra e incendiate”. Fosse vero, si tratterebbe di un episodio gravissimo.

Il post farà certamente discutere e necessita di approfondimenti, anche perché in caso contrario, come altri hanno fatto notare commentando la foto, si tratterebbe ci calunnia passibile di denuncia. Per parte nostra siamo a disposizione di Amiu Puglia per tutti i chiarimenti necessari.

1 di 1