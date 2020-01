Incidente con aggressione, ieri sera, in via Nicolai, nel quartiere Libertà a Bari. Un ragazzo e una ragazza erano a bordo della loro macchina quando, per cause non note, si sono scontrati con un altro veicolo su cui viaggiavano alcuni stranieri di nazionalità non accertata, secondo quanto appreso pare fossero cittadini albanesi o georgiani.

Scesi dalla macchina, gli stranieri, evidentemente consapevoli di aver provocato l’urto, hanno provato a cavarsela offrendo un centinaio di euro al ragazzo che guidava l’altra macchina. Al suo rifiuto, intenzionato a chiamare le Forze dell’Ordine, si è visto rifilare due ceffoni.

La scena ha allarmato un passante di origine nigeriana, che è intervenuto in soccorso della vittima e ha chiamato la Polizia, giunta sul posto. Nel frattempo il gruppetto è risalito in macchina ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce.