Viene aggredito nei pressi della sua abitazione mentre sta tornando da lavoro, ma nonostante le ferite riesce a respingere e far scappare i rapinatori. L’aggressione è avvenuta la notte del primo gennaio.

L’uomo, secondo il racconto di una sua amica su Facebook, era appena tornato da lavoro quando è stato preso di mira da due malviventi che lo hanno pestato per rubargli il portafogli.

Nonostante una ferita sul volto, per la quale sono stati necessari alcuni punti, l’uomo è riuscito a rispondere all’aggressione e a far scappare i due ladri.

“Hanno tentato di massacrarlo di botte per sottrargli il portafogli. Con tutte le tasse che noi continuiamo a pagare e che lo Stato pretende da noi, dovevamo vivere in una botte di ferro a livello di sicurezza. Invece – scrive l’amica sui social – questi delinquenti continuano a girovagare per la città e a spadroneggiare per la città liberi di fare qualsiasi cosa”.