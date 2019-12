Sui marciapiedi, all’angolo e sugli scivoli per disabili. Nel quartiere Libertà se non si trova posto si parcheggia dove capita.

Gli innumerevoli minchia parking sono tutti concentrati tra via Mario Rossani e via Domenico Picca. Di certo la scarsità di parcheggi nel quartiere a ridosso del centro città non aiuta i baresi che, in difficoltà, si trovano costretti a inventare dei posti auto.

I residenti della strada lamentano però la scarsità di controllo, forse qualche multa farebbe desistere il guidatore a creare un minchia parking selvaggio

1 di 4

.