Per cause ancora in fase di accertamento, due auto sono venute a contatta prima dello svincolo per Triggiano sulla strada statale 100, in direzione Taranto.

Una delle due macchine è volata, finendo sottosopra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale.

Tre le persone rimaste ferite, con vari traumi. Uno dei feriti è stata trasportata al Di Venere, mentre gli altri due al Policlinico e alla Mater Dei. Disagi alla circolazione in direzione del capoluogo jonico.

