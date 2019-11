La truffa del Postamat, messa in particolare evidenza dai servizi di denuncia del programma “Striscia La Notizia”, sbarca anche a Bari. Un cittadino infatti è finito nella rete dei raggiratori dopo aver messo in vendita un mobile sul sito di annuncio Subito.it.

Come da prassi, l’uomo è stato contatto da un finto compratore interessato alla merce. Al momento del pagamento però l’acquirente ha dichiarato di non voler effettuare la compravendita attraverso bonifico o assegno, invitando così il venditore a recarsi presso uno sportello Postamat. Qui avrebbe dovuto inserire un codice per ricevere i soldi, ma in realtà si tratta di un modo subdolo per togliere denaro dal conto del truffato. Il malcapitato però ha compreso in tempo che c’era qualcosa che non andava e non ha permesso il compimento della truffa.

Anche il sito d’acquisto Subito.it predica massima allerta: “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni relative a diversi tentativi di truffa riguardo un finto pagamento. Il finto acquirente dopo aver trovato un accordo con il venditore propone di effettuare il pagamento tramite postepay, bancomat o bonifico. Se il venditore accetta queste condizioni viene invitato a recarsi presso uno sportello bancomat delle poste (Postamat), di Intesa San Paolo o di Unicredit. Non effettuate mai questo tipo di operazione poiché, in questo modo, il finto acquirente si farà accreditare l’importo. Se dovessi ricevere richieste di questo tipo ti chiediamo di segnalarcelo sempre e, ovviamente, non proseguire con la trattativa. Se invece hai accreditato l’importo richiesto al finto acquirente ti consigliamo di contattare gli Uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni”.