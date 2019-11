Dopo l’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale del 27enne in Via Dalmazia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato anche D.G.G, 24 enne già sottoposto agli arresti domiciliari, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare in Via Ettore Fieramosca, sono stati rinvenuti 34 involucri di marijuana per un peso complessivo di grammi 88, 24 dosi di hashish, per un peso complessivo di grammi 70, e 4 buste in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di grammi 360. Il giovane è stato portato alla Casa Circondariale di Bari in attesa di giudizio.

A Carbonara, in un edificio di via Fratelli de Filippo dove era in atto un furto, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, in seguito ad una segnalazione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sottoposto ad un controllo T.G, 38enne giorgiano, che ha cercato di scappare, dimenandosi senza successo dai militari. Trovata una parte della serratura divelta di una porta d’ingresso di un appartamento, nascosta nella tasca dei suoi pantaloni. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.