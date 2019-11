I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale il 27enne G.K.

Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto in via Dalmazia ad un posto di controllo. Dopo aver assunto un atteggiamento sospetto, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione rinvenendo 50 dosi di marijuana per un peso complessivo di 23 grammi. Il 27enne ha iniziato ad inveire e strattonare i militari operanti, pretendendo il rilascio di alcune dosi per uso personale, e dopo essere stato arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.