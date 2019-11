Auto si ribalta a causa della strada allagata. L’incidente è avvenuto sul tratto della A14 tra Molfetta e Trani, in direzione Bari. La strada, come tante altre della provincia, è impraticabile a causa della pioggia caduta in queste ultime ore. Il motivo per cui l’automobilista ha perso il controllo del mezzo non è ancora certo. Per fortuna il conducente non ha riportato ferite gravi ma solo un grande spavento. Sul posto è in corso l’intervento della Polizia stradale.

