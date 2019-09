Grave incidente in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo di Bari. Due moto, a quanto pare lanciate a velocità sostenuta, sarebbero venute a contatto, finendo rovinosamente al suolo.

Sul posto sono intervenute i soccorritori del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. Il più grave è il conducente della moto su cui viaggiavano in due, trasportato in codice rosso al Policlinico.

Un’altra ambulanza ha trasportato il passeggero in codice giallo al Di Venere. Ferito, anch’egli in modo non preoccupante, conducente dell’altra moto, che non sarebbe stato trasportato in ospedale. A quanto pare uno dei due avrebbe tagliato la strada all’altro centauro, provocando il contatto e la caduta.

