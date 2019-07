Bloccati in auto a causa del maltempo. La disavventura è capitata ieri sera a una famiglia barese nel sottopasso di via La Rotella nella zona industriale. Il livello dell’acqua, salito notevolmente a causa della pioggia, ha bloccato gli sportelli e ha impedito alla famiglia, padre, madre e figlio, di mettersi in salvo.

In loro aiuto sono arrivati due agenti della Polizia Locale, in zona per monitorare il sottovia, che si sono lanciati in acqua per tirare fuori dall’auto la famiglia in preda al panico. I tre hanno trovato ricovero in un autobus dell’Amtab. L’autista, vista la situazione, si è fermato e ha dato riparo alla famiglia infreddolita.

