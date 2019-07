Le immagini dello schianto sono tremende, per fortuna sembra che nessuno abbia subito conseguenze letali. Nel quartiere Poggiofranco, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente su viale Kennedy, nei pressi dell’incrocio con via Giulio Petroni, la notte tra venerdì e sabato.

Forse a causa dell’alta velocità, forse per il mancato rispetto di un semaforo, o magari per una serie di concause, una delle due macchine, una Bmw cabrio, è andata a sbattere contro il muro perimetrale di un complesso residenziale, abbattendone una porzione, l’altra vettura ha finito la sua corsa un po’ più avanti, nei pressi della farmacia. Le immagini delle telecamere installate in zona potranno forse aiutare a chiarire la dinamica.