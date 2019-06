Non c’è pace per gli automobilisti baresi questa mattina. Dopo l’incidente in viale Kennedy, in cui sono rimasti coinvolti un ciclista e un automobilista, dopo il motociclista finito a terra sulla ss16, con le inevitabili code, in via Gentile si è rotta una condotta fognaria dell’Acquedotto pugliese. Il risultato è la strada chiusa perché allagata e la circolazione stradale deviata.

