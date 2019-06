Per cause in via di accertamento, una motocicletta e una macchina sono rimaste coinvolte in un incidente sulla ss16 questa mattina, nel tratto urbano della cintura barese, all’altezza dell’uscita 12 per Carbonara.

Non è chiaro se vi sia stato un impatto tra la moto e l’auto, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, al momento non si conoscono le condizioni delle persone che viaggiavano a bordo dei due mezzi.

La circolazione stradale ha immediatamente risentito dell’accaduto; particolarmente difficile la situazione per chi è diretto verso sud, l’inizio della coda formatasi è già arrivata all’uscita 9, se possibile, meglio avvalersi di altre arterie. In direzione opposta i soliti curiosi stanno provocando pericolosi rallentamenti.