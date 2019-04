Mobili, biciclette, sacchi dell’immondizia, vetri, materassi e tanto altro. Tutto ciò è accatastato vicino ai bidoni dei rifiuti in via Mitolo. I pedoni sono costretti a camminare per strada a causa dei marciapiedi occupati non solo dai cassonetti ma anche dall’immondizia. Una residente ha denunciato lo stato della strada a Sos Città con un video che mostra la sporcizia che è lì da oltre una settimana.

“Gli incivili da una parte e un non efficiente servizio di pulizia da parte di Amiu favoriscono un simile degrado. Rifiuti ingombranti, materiale di risulta, pezzi di vetro, rifiuti organici, sono tutti riversi sul marciapiede, così come i contenitori, impedendo ai cittadini di

attraversarlo. Siamo a Poggiofranco – scrive Danilo Cancellaro, presidente di Sos Città -, ma la storia è sempre la stessa. Le fototrappole e una maggiore pulizia da parte degli operatori ecologici ben potrebbero quantomeno ridurre i disagi. Perché non farlo? Assurdo assistere ad un simile degrado”.