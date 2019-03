“Anche a me hanno rubato le offerte dalla cassettina qualche anno fa, ma insomma si tratta di un fenomeno circoscritto”. Don Mario Persano è il parroco della parrochia Beata Vergine del Santissimo Rosario in San Nicola, a Carbonara, una nostra vecchia conoscenza con cui avevamo parlato, anni fa, degli ultimi, delle persone in difficoltà di cui si prende cura come può in questa periferia di Bari. Il “colpo”, per certi versi, lo ha colto di sorpresa.

Ignoti, purtroppo, hanno rubato le offerte lasciate alla statua della Madonna in piazza Umberto I, e per farlo hanno anche dovuto faticare parecchio, dal momento che si tratta di un robusto contenitore di metallo con chiusura a chiave. Verosimilmente, l’impresa deve essere valsa a poco, ma questo è impossibile da stabilire. Certo è che si tratta di un gesto deprecabile, condannato da più parti.

La notizia è stata diffusa dalla pagina facebook “Lega Salvini – IV Municipio Bari“. Nel post non mancano i richiami al sindaco Decaro per la poca sicurezza, la mancanza di telecamere e di maggior presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine: “Il nostro territorio – si legge nel post – è diventato “terra di nessuno” per colpa della politica sciagurata e menefreghista dell’amministrazione centrale nei confronti delle periferie”.

1 di 3