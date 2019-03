Il verde urbano sparisce e come la vegetazione il mistero s’infittisce. Rime e metafore a parte, in via Aricidiacono Giovanni, a Poggiofranco, non ci sono più gli alberelli di proprietà del Comune e adottati, diciamo così, dai commercianti della strada. Non rubati, ma proprio presi e portati via dagli operai della Multiservizi, secondo quanto ci hanno detto gli stessi esercenti.

A sentir loro, non davano alcun fastidio, se ne prendevano cura nei limiti delle loro possibilità e delle intemperie, abbellivano la via e costituivano l’ultimo baluardo contro il proliferare del michia parking, che adesso dilaga. Così è stato lanciato l’hashtag #iorivoglioilmioalberello. Abbiamo contattato l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, che ha promesso di informarsi pur specificando che la competenza fa capo ai Lavori Pubblici, e dunque all’assessore Galasso, da cui auspichiamo delucidazioni. Conoscendolo, non tarderanno ad arrivare.