Probabilmente è stato il mancato rispetto della precedenza a provocare l’incidente, ma questo spetta agli agenti della Polizia Locale stabilirlo, fatto sta che la notte scorsa due auto si sono scontrate all’incrocio tra viale Trisorio Liuzzi e via Ospedale Di Venere, proprio a due passi dal nosocomio.

Lo schianto ha coinvolto una Seat e una Ford verso le 4, quando ancora non si era fatto giorno, verosimilmente uno dei conducenti si è fidato troppo dell’assenza di traffico data l’ora tarda. In ogni caso, per fortuna dei passeggeri, sembra che nessuno abbia avuto bisogno delle cure di infermieri e medici. Non è la prima volta che si verificano incidenti in viale Trisorio Liuzzi, e se non si interviene in qualche modo non sarà nemmeno l’ultima.

