Crolla albero secolare ad Altamura. Questa mattina in piazza Stazione la caduta del pino ha allarmato i residenti che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Le cause non sono ancora chiare. A farne le spese una vecchia Fiat Punto parcheggiata sulla strada, travolta dalla folta chioma dell’albero secolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli opportuni accertamenti e per chiudere la strada alla circolazione.

