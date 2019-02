Lo stilema della Polizia Locale è piazzato sul marciapiede, all’ingresso del park & ride di Pane e Pomodoro. Non ci sono scuse per chi non rispetta il limite di velocità di 50 chilometri all’ora. La presenza dell’apparecchio è adeguatamente segnalata all’inizio della curva, contrariamente a quanto succede per esempio in via Trisorio Liuzzi. L’occhio dell’operatore becca col telelaser chi è diretto al centro della città, nella solita rientranza. Automobilista avvisato evita la multa.

