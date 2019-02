Sicurezza sul lavoro, se ne parla spesso troppo tardi, quando la tragedia ormai si è consumata, dopo che una vita è andata persa. Sindacati, enti, istituzioni, anche molte aziende si spendono, almeno a parole, affinché non ci siano mai più morti bianche. Anche la Regione Puglia ha più volte preso posizione, patrocinato eventi, promosso la cultura della salvaguardia di quanti operano in situazioni potenzialmente pericolose.

Così, fa davvero impressione vedere una serie di fotografie scattate nella nuova sede del Consiglio regionale, in cui si vede un operaio in piedi sul trabattello, in aggiunta posizionato su una scalinata, a diversi metri di altezza, senza imbragatura e senza fune di sicurezza che lo agganci alla struttura. Una mancanza non da poco, visto e considerato che una caduta da là sopra può essere fatale.

