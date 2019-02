Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in ospedale con un codice rosso in seguito a un incidente avvenuto a Bari, all’incrocio tra via Toscanini e via Troisi.

La moto condotta dal giovane, che indossava il casco, si è scontrata con un’auto.

Il centauro ha rotto il parabrezza con la testa. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale.