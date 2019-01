Un’ambulanza della Croce Blu di Turi ha avuto un incidente all’alba di questa mattina, mentre si trovava sull’autostrada A14, nei pressi di Rimini. Il mezzo era partito dalla Puglia per un trasporto secondario, prendere un paziente a Padova per portarlo a Taranto. Oltre a lui, a bordo in qual momento si trovavano l’autista, un soccorritore, il figlio del trasportato e un infermiere. Fortunatamente per loro, nessuno ha subito gravi conseguenze, tanto che stanno già rientrando alla base con un altro mezzo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivate due ambulanze, un’auto medicalizzata e l’elicottero da Bologna. Tutti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Faenza. A quanto sembra, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause non ancora certe; dopo aver sbattuto sul guard-rail l’ambulanza si è ribalta sul fianco, e ha percorso alcune centinaia di metri prima di terminare la sua corsa. Spetta ora alla Polizia Stradale il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.