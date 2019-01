Intorno alle tre di questa mattina un camionista, intento a percorrere la statale 100 in direzione Bari, ha perso il controllo del mezzo andando rovinosamente a impattare sul new jersey della carreggiata centrale.

Lo spartitraffico, distrutto per colpa dell’impatto, è finito sulla corsia opposta. Ad ora non si conoscono le cause dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i dovuti rilevamenti.

