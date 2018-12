Un incidente sta mettendo in crisi il traffico sulla tagenziale barese. Il sinistro si è verificato all’uscita per Bari-Picone, in direzione sud, dove si registrano diversi chilometri di coda. Ancora da chiarire le cause dell’incidente su cui adesso indaga la Polizia: coinvolte 4 auto sulla corsia di sorpasso.

print