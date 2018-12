Dieci giorni dopo il tragico incidente costato la vita al 24enne Antonello Giordano in via Gandhi, un altro giovanissimo è morto in seguito all’impatto tra il suo scooter con cui consegnava le pizze e una Citroen C3, avvenuto ieri sera intonro alle 22.30 in viale Madre Teresa di Calcutta, sempre a Poggiofranco.

La vittima aveva 19 anni. L’impatto è stato tremendo. Alcune persone hanno fermato un’ambulanza in transito con un paziente a bordo. I soccorritori hanno prestato le prime cure, aspettando che sul posto giungesse il mezzo allertato per il trasporto in ospedale.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. I rilievi e le indagini sono affidate alla Polizia Locale, che ha sequestrato i veicoli coinvolti. Il conducente dell’utilitaria è risultato negativo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale.

