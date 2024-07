Il 73% degli adulti italiani segue almeno uno stile di vita scorretto e pericoloso per la salute, aumentando significativamente il rischio di sviluppare tumori. Tra le abitudini più dannose: il 19% degli italiani è un fumatore abituale, il 33% è sedentario e il 15% consuma alcol in modo eccessivo. Questi comportamenti sono noti per essere fattori di rischio per varie forme di cancro.

Per promuovere abitudini più salutari, Fondazione Aiom, in collaborazione con Daiichi Sankyo Italia, ha lanciato la campagna nazionale ‘Tumori, scegli la prevenzione’. Presentata oggi a Roma, l’iniziativa include la distribuzione di booklet informativi, webinar per i cittadini, podcast e attività sui social media. La campagna è supportata dal celebre allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

Importanza della Prevenzione

Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom, ha evidenziato il miglioramento dei tassi di sopravvivenza per molte neoplasie in Italia, grazie alle diagnosi precoci e alle nuove terapie. Tuttavia, ogni anno si registrano oltre 180mila decessi per cancro, un impatto significativo sulla società e sul Servizio Sanitario Nazionale. Cinieri ha sottolineato l’importanza di evitare il cancro attraverso stili di vita sani, ribadendo le principali regole della prevenzione: smettere di fumare, seguire una dieta mediterranea, praticare regolarmente esercizio fisico e moderare il consumo di alcol.

Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata, ha aggiunto che oltre 3,5 milioni di persone in Italia convivono con una diagnosi di tumore. Questi pazienti possono beneficiare significativamente da uno stile di vita sano, che aiuta a prevenire la ricomparsa della malattia, favorisce una risposta positiva alle terapie e migliora la qualità della vita post-trattamenti.

Statistiche e Nuove Terapie

Nel 2023, sono stati stimati 395mila nuovi casi di tumore in Italia, colpendo 208mila uomini e 187mila donne. Il tumore più diffuso è quello alla mammella, con 834mila persone che vivono dopo la diagnosi. Antonella Campana di Fondazione IncontraDonna ha ricordato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, evidenziando che il sovrappeso e la sindrome metabolica sono fattori di rischio modificabili.

Saverio Cinieri ha inoltre sottolineato l’innovazione nelle terapie contro il tumore al seno, come gli “anticorpi coniugati”, che hanno aperto nuove prospettive di cura anche per le forme più gravi. La campagna ‘Tumori, scegli la prevenzione’ mira a convincere più donne a sottoporsi alla mammografia, specialmente nelle regioni del Sud Italia, dove l’adesione ai programmi di screening è ancora bassa.

Messaggio alle Istituzioni

Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, ha ribadito l’urgenza di sensibilizzare le donne sull’importanza dello screening mammografico e di facilitare l’accesso a questi programmi da parte delle istituzioni. D’Antona ha citato un’indagine secondo cui l’8% delle donne non conosce lo screening mammografico organizzato e il 20% non viene convocata, con una quota significativa che non aderisce per mancanza di fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale.

Supporto alla Campagna

Massimiliano Allegri ha espresso il suo sostegno alla campagna, sottolineando l’importanza di seguire stili di vita sani per prevenire il cancro e altre gravi malattie. Mauro Vitali di Daiichi Sankyo Italia ha concluso affermando che la prevenzione primaria è una delle strategie più importanti per sconfiggere i tumori e che una corretta attività di informazione è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.