Walter Celi annuncia il “RAINFALL TOUR 2024” il suo nuovo tour europeo dopo aver collezionato numerosi concerti e riconoscimenti in patria e il suo primo tour europeo in Inghilterra e Germania del 2023 per promuovere l‘ ep “Ombre“.

Il groove e le buone vibrazioni di Walter ritornano, quindi, in Europa a luglio raddoppiando i concerti e toccando con la sua musica 4 diverse nazioni: Germania, Svizzera, Lussemburgo e Belgio.

Nel frattempo l’artista barese non ha perso tempo e ha pubblicato due nuovi singoli “Il buio” e “La colonna sonora del pianto” che segnano uno nuovo passo nel suo percorso artistico, modificando il suo stile di scrittura e composizione che diventa più marcatamente afro, affiancadosi a quel sound fortemente afro-americano.

L’elemento dell’acqua diventa punto cardine del suo nuovo percorso di scrittura nei nuovi brani: elemento privo di forma, neutrale e che negli ultimi tempi lo spinge a scrivere cose nuove; l’acqua nei suoi nuovi brani prende la forma di pioggia, temporale, mare, lago ed elementi legati alle emozioni espresse nelle sue canzoni.

L’elemento dell’acqua è presente anche nei vari artwork dei singoli, realizzate sempre dall´ eclettico artista Simone De Summa, con cui aveva già collaborato in precedenza per “Lost In The Womb Of The Night” suo primo album e il singolo “Vero”.

Il tour, composto da 13 date, si aprirà con un concerto a Zurigo il 4 Luglio, per poi proseguire in Germania, Lussemburgo e Belgio, toccando città importanti come Berlino, Dresda, Bruxelles e si chiuderà con l’ultimo concerto a Monaco di Baviera il 26 Luglio.

Walter ha da sempre una dedizione religiosa verso il palco e una grande passione per la componente live, per questo motivo un percorso di questa portata, sarà oltre che un semplice tour, anche un viaggio spirituale alla scoperta di se stesso, proprio per questo in questo tour l’artista torna alla sua forma primordiale e a lui più congeniale prononendo uno one man show carico di groove, contrapposizioni ed atmosfere contrastanti ma allo stesso tempo coese.

Sei date di questo tour sono organizzate in collaborazione e con il supporto di Puglia Sounds e rientrano nella programmazione Puglia Sounds TOUR EXPORT 2024” OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SU FONDO SPECIALE CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE L.R. 40/2016, ART. 15 COMMA3.