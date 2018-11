Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa a carico del 43enne di Monopoli arrestato sabato mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di uno specifico servizio antidroga.

I militari hanno fatto irruzione in un appartamento dove era stato segnalato un insolito andirivieni di persone. Una volta entrati, i Carabinieri hanno sorpreso il proprietario dell’abitazione mentre cedeva due dosi di marijuana a due acquirenti. Lo spacciatore, conosciuto dagli abitanti del luogo, ha cercato di sottrarsi all’arresto e ha cercato di disfarsi delle altre dosi in suo possesso lanciandole dalla finestra. Il gesto non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente recuperato le dosi.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, complessivamente, 40 grammi di marijuana, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per

essere spacciate, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e circa 600 euro, provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a

disposizione della competente Autorità Giudiziaria.