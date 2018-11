Paura per un automobilista sulla strada statale 16, all’altezza dello svincolo Carbonara-Carrassi in direzione nord. La macchina che viaggiava sulla corsia di sorpasso, è rimasta incastrata tra un’autocisterna e il new jersey. La dinamica non è ancora del tutto chiara.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato l’automobilista ad uscire dal veicolo in cui è rimasto incastrato, e gli operatori del 118. Secondo alcune indiscrezioni pare che le condizioni dell’uomo non siano gravi.

A causa dello scontro si sono create lunghe code sul tratto interessato, creando disagi agli automobilisti diretti a nord.

