Momenti di apprensione questa mattina in viale Kennedy, al quartiere Poggiofranco di Bari. Un’auto ha investito un anziano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’uomo è stato accudito da alcuno presenti in attesa dell’arrivo del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Le sue condizioni non sono preoccupanti, a differenza di quelle dalla 82enne travolta da una moto insieme ad un’altra donna in via Trisorio Liuzzi, a Carbonara.

