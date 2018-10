Ieri sera intorno alle 22 il noto cantate Tommy Parisi è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva via Caldarola, a Bari, con la sua Porsche. Parisi era solo in auto quando, pare, la sua vettura sia stata colpita lateralmente da un’altra macchina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Nell’impatto il cantante ha sfondato il parabrezza con la testa ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.