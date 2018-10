Allarme bomba in via Capruzzi, a Bari. A far scattare le misure previste in questi casi è stato un bagaglio abbandonato. Alcuni passanti hanno chiamato i Carabinieri e sul posto sono intervenuti gli artificieri. Il bagaglio, contenente solo alcuni abiti e documenti, è stato fatto brillare. L’area è stata transennata e il traffico ha subito rallentamenti.

1 di 2