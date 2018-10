Sarebbe potuta andare decisamente peggio, per fortuna non passava nessuno in quel momento e così l’accaduto non ha avuto conseguenze, se non l’intralcio alla circolazione. La notte scorsa, pochi minuti dopo l’1:30, in viale Gabriele d’Annunzio a Bari un grosso albero si è abbattuto per terra, forse in conseguenza del maltempo che ha sferzato la città negli ultimi giorni.

Una delle due corsie di marcia è ovviamente rimasta bloccata e dunque la viabilità su quella strada, poco distante dall’aeroporto, ne ha ovviamente risentito, fino a quando stamattina è stato rimosso. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

