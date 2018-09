Due persone di origine pugliese sono morte quest’oggi in un tragico incidente avvenuto verso le 13:30 sulla A14 all’altezza del Comune di Petacciato, nel Termolese. Una Fiat Doblò, per cause in via di definizione, ha sbandato ed è andata a sbattere contro il guard rail.

Per l’impatto sono rimaste ferite altre due persone, trasportate all’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Il traffico in direzione sud è stato deviato sulla ss16.