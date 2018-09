Vernice e diluenti, metalli, parti meccaniche di veicoli ed olii esausti. Tutta una serie di rifiuti pericolosi stoccati e gestiti in un locale: è così scattato il sequestro di una autocarrozzeria nel quartiere Japigia.

La scoperta è avvenuta grazie a un controllo da parte della Polizia Locale. Nei locali sono stati sequestrati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui contenitori con residui di vernice e diluenti, metalli, parti di motore e di carrozzeria di autovetture, parti meccaniche di veicoli ed olii esausti. Il controllo si è concluso con il sequestro preventivo ex art. 321 CPP dell’intero locale e il deferimento all’ Autorità Giudiziaria dell’autore dell’illecito.

Lo stesso è stato altresì denunciato per la mancanza di autorizzazione alla emissione in atmosfera dei fumi prodotti dall’attività ; sono state altresì comminate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Testo Unico Ambientale perché ometteva di tenere in modo completo il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non prodotti nell’attività artigianale.

