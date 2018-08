Nonostante fosse agli arresti domiciliari per analogo delitto commesso nello

scorso mese di luglio, i Carabinieri della Stazione di Turi hanno nuovamente

arrestato la 48enne del luogo, S.A., sorpresa con un cospicuo quantitativo

di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Il sospetto che la donna, nonostante le precedenti denunce, continuasse

nell’illecita attività di spaccio, aveva indotto i Carabinieri a tenerla

ancora sotto controllo. Ieri sera la conferma. Infatti, nel corso di un

servizio di osservazione, la donna è stata vista uscire dall’abitazione ed

utilizzando una scala in legno, prelevare della sostanza stupefacente da

una piccola mansarda di pertinenza di una casa abbandonata, limitrofa alla

propria abitazione di residenza. Usciti allo scoperto i Carabinieri, hanno

subito eseguito una perquisizione che ha consentito di rinvenire e

sottoporre a sequestro un vero e proprio supermarket della droga,

corrispondente a sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana (per

complessivi, rispettivamente 50 grammi e 790 grammi) in parte già

confezionate in dosi, pronte per essere immesse sul mercato, nonché un

bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello

stupefacente.

La donna è stata così arrestata in flagranza per evasione e per detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, considerati i suoi trascorsi

penali e la sua recidività, associata, su ordine della competente A.G.,

presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Trani (BT)