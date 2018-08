Non fiori, ma asfalto. La buca sul viale d’accesso del Pronto Soccorso all’ospedale San Paolo è stata riempita, il nostro provocatorio rattoppo green di qualche giorno fa ha evidentemente sortito gli effetti sperati e così, senza nemmeno dare il tempo di far sbucare le radici, gli operai incaricati hanno provveduto a riempire il fastidioso e doloroso avvallamento che nel tempo, si era venuto a creare. Missione compiuta, dunque, ma è presto per mandare in soffitta innaffiatoio e terriccio, le strade di Bari sono ancora un groviera.

