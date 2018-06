Nuovi orari, vecchi problemi. I pendolari che per gli spostamenti si servono delle Ferrovie Appulo lucane stanno inondando il gruppo facebook “Fal…le migliorare” con messaggi di lamentale.

Il motivo è presto detto: oggi è entrato in vigore il nuovo orario dei treni, ma a quanto pare la situazione è addirittura peggiorata. Dopo le incessanti e continue lamentele, le nuove tabelle di marcia avrebbero infatti inglobato i ritardi divenuti parte integrante del viaggio più volte raccontati dagli utenti, col risultato che i tempi di percorrenza si sono istituzionalmente allungati.

Fin qui, sebbene non proprio condivisibile, non ci sarebbe niente di male, a parte la resa della compagnia davanti al fatto di non poter garantire i tempi promessi. La beffa sta nel fatto che i convogli riescono ad accumulare ritardo anche rispetto al nuovo orario.

“Riescono a fare ritardo anche quando hanno inglobato i ritardi già dei vecchi orari” scrivere qualcuno. “Con i nuovi orari…quasi quasi dormo in stazione” aggiunge una passeggera, e via così di commento in commento.