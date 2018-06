Stamattina a Bari i Carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Annarita Losavio, 35enne pluripregiudicata barese, già sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno e di Lucia Sedicina, 47enne, anch’essa pluripregiudicata barese, accusate a vario titolo di furto con destrezza.

I fati risalgono a dicembre del 2017, quando le due donne, entrando in una nota gioielleria del centro e fingendo di essere interessate ad effettuare l’acquisto di un paio di orecchini, hanno indotto il titolare dell’esercizio ad aprire una vetrina di esposizione contenente diversi monili di valore; sfruttando un momento di distrazione dell’uomo, le due hanno sottratto un anello in oro bianco, dal valore commerciale di 2500 euro, oltre a 3mila euro in contanti dal portafogli lasciato incustodito sul bancone.

Grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, i militari le hanno però riconosciute. I gravi indizi di colpevolezza, opportunamente raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini, hanno permesso l’applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere per la Lossavio e degli arresti domiciliari per la Sedicina. Entrambe dovranno rispondere di furto con destrezza in concorso, aggravato dal danno di rilevante entità, la Losavio anche della violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno.