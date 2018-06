incidenti feriti e grossi disaggi su via Bruno Buozzi e via Glomerelli. Alcune pattuglie della Polizia Locale, anche impedendo la circolazione su alcuni tratti delle due strade, stanno regolando il traffico a causa della pericolosità causata dallo sversamento di un liquido, pare gasolio, su tutto il tratto.

Sulla quarta traversa di via Glomerelli, davanti al bar, un uomo è andato fuori strada con la sua auto e in questi momenti è medicato da un’ambulanza del 118. Altri tamponamenti e situazioni di pericolo vengono registrate in direzione centro città a cominciare dall’innesto con la statale 96 e fino a via Glomerelli, all’altezza della ditta “Recuperi Pugliesi”.

Gli agenti stanno chiedendo ulteriori rinforzi: anche per via del traffico crescente la situazione è piuttosto complicata e per questo si raccomanda la massima prudenza e, se possibile, evitare di percorrere le due strade.

