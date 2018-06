Un uomo di una ottantina di anni e senza documenti con sé è deceduto poco prima delle 13 di oggi mentre si trovava per strada, tra viale Kennedy e corso Alcide De Gasperi. Da una prima ricostruzione la morte sarebbe dovuta a cause naturali, verosimilmente per un infarto occorse mentre camminava per strada.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo. La salma sarà trasportata in obitorio in attesa del riconoscimento da parte dei parenti. Secondo quanto affermato da una signora che abita nelle vicinanze potrebbe trattarsi di un anziano che solitamente passeggia su quella strada, indossando pantaloncini e sandali.

