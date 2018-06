Questa mattina verso le 7:20 si è verificato un incidente stradale proprio davanti all’ingresso dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, in via Amendola a Bari. Una Toyota Yaris scura e uno scooter si sono scontrati per cause in via di definizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte.

