Ignoti hanno piazzato un vecchio frigorifero sui binari della linea ferroviaria Bari-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane, nel territorio di Binetto. La circolazione è stata interrotta poco prima delle 19.

“Un atto vandalico che avrebbe potuto causare gravi danni ai passeggeri del treno, se non fosse intervenuto il sistema di controllo marcia treno SSC- Train Stop che Fal, unica ferrovia isolata in Italia ad averlo attivato, ha messo in funzione da dicembre 2017”, scrive l’azienda in un comunicato.

“La solerzia del capotreno e del macchinista – continua la nota -, che hanno personalmente rimosso gli ostacoli dal binario, ha consentito la regolare ripresa della circolazione dopo poco tempo”. L’azienda ha sporto denuncia.