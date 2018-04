Ore contante per il pirata della strada che stamattina verso le 13 in piazza Garibaldi ha investito una donna anziana mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il guidatore infatti è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso, ma sfortunatamente per lui la Polizia Locale è venuta in possesso del numero di targa e del modello, una Seat Ibiza.

La donna, aiutata dai numerosi testimoni presenti al momento dell’incidente, è stata trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico ed è cosciente, sebbene per lei si sia reso necessario trattare le ferite riportate in Sala Rossa.