Grave incidente su corso Vittorio Emanuele a Palese. Un uomo di circa 40 anni in sella alla sua moto è stato travolto da un furgone. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma a detta di alcuni testimoni l’automobilista pare stesse uscendo in retromarcia dal parcheggio poco prima dello scontro. Il centauro ha riportato diverse contusioni e abrasioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che stanno trasportando l’uomo in codice giallo al Policlinico.

print