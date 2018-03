Nei giorni scorsi, a Bitonto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 50 anni, in esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il delitto di maltrattamenti in famiglia. Dalle attività investigative espletate dai poliziotti del Commissariato, è venuto fuori un continuo ed allarmante quadro di molestie, reiterate a partire dall’anno 2011, a carico della rispettiva coniuge.

La donna è stata oggetto di numerose vessazioni quali pedinamenti e controlli da parte dell’uomo, nonché forti pressioni psicologiche al fine di evitare la separazione che la donna voleva chiedere, stanca delle continue ingerenze generate da motivi di gelosia. Dagli accertamenti eseguiti è altresì emersa una progressiva evoluzione ed intensificazione delle condotte vessatorie. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.